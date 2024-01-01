Hırvat kunasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile HRK → NGN çevirin

1.000 hrk
215.891 ngn

1.00000 HRK = 215.89100 NGN

05:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0731589.07991.453371.653670.9497318.3379
1 GBP1.1711811.25685104.3281.702151.936741.112321.4769
1 USD0.93180.79564183.00791.35431.540950.88517.0879
1 INR0.01122590.009585110.01204710.01631530.01856390.01066160.205859

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Hırvat kunasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

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HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Nijerya Nairası
1 HRK215.89100 NGN
5 HRK1079.45500 NGN
10 HRK2158.91000 NGN
20 HRK4317.82000 NGN
50 HRK10794.55000 NGN
100 HRK21589.10000 NGN
250 HRK53972.75000 NGN
500 HRK107945.50000 NGN
1000 HRK215891.00000 NGN
2000 HRK431782.00000 NGN
5000 HRK1079455.00000 NGN
10000 HRK2158910.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Hırvat Kunası
1 NGN0.00463 HRK
5 NGN0.02316 HRK
10 NGN0.04632 HRK
20 NGN0.09264 HRK
50 NGN0.23160 HRK
100 NGN0.46320 HRK
250 NGN1.15799 HRK
500 NGN2.31598 HRK
1000 NGN4.63196 HRK
2000 NGN9.26392 HRK
5000 NGN23.15980 HRK
10000 NGN46.31960 HRK