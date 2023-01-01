كونا كرواتية إلى كرونة آيسلندية

تحويل HRK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٩٬٣٨٦٫١٠ isk

1.00000 HRK = 19.38610 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:56 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HRK إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867951.064488.50781.438751.664040.964218.3346
1GBP1.1521411.2263101.971.657591.917141.1108921.1234
1USD0.939550.815461183.15281.35171.563350.905917.2253
1INR0.01129840.009806780.012026110.01625560.0188010.01089440.207152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / Icelandic Króna
1 HRK19.38610 ISK
5 HRK96.93050 ISK
10 HRK193.86100 ISK
20 HRK387.72200 ISK
50 HRK969.30500 ISK
100 HRK1938.61000 ISK
250 HRK4846.52500 ISK
500 HRK9693.05000 ISK
1000 HRK19386.10000 ISK
2000 HRK38772.20000 ISK
5000 HRK96930.50000 ISK
10000 HRK193861.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Croatian Kuna
1 ISK0.05158 HRK
5 ISK0.25792 HRK
10 ISK0.51583 HRK
20 ISK1.03167 HRK
50 ISK2.57916 HRK
100 ISK5.15833 HRK
250 ISK12.89583 HRK
500 ISK25.79165 HRK
1000 ISK51.58330 HRK
2000 ISK103.16660 HRK
5000 ISK257.91650 HRK
10000 ISK515.83300 HRK