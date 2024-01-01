Hırvat kunasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile HRK → ISK çevirin

1.000 hrk
19.737,60 isk

1.00000 HRK = 19.73760 ISK

05:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354351.34740.931851.540950.795641.6433919.0556
1 CAD0.73836210.9948680.6880321.137780.587471.2134114.0699
1 SGD0.742171.0051610.6915811.143650.59051.2196714.1425
1 EUR1.073151.453421.4459611.653670.853831.763620.4495

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Hırvat kunasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İzlanda Kronu
1 HRK19.73760 ISK
5 HRK98.68800 ISK
10 HRK197.37600 ISK
20 HRK394.75200 ISK
50 HRK986.88000 ISK
100 HRK1973.76000 ISK
250 HRK4934.40000 ISK
500 HRK9868.80000 ISK
1000 HRK19737.60000 ISK
2000 HRK39475.20000 ISK
5000 HRK98688.00000 ISK
10000 HRK197376.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Hırvat Kunası
1 ISK0.05066 HRK
5 ISK0.25332 HRK
10 ISK0.50665 HRK
20 ISK1.01330 HRK
50 ISK2.53324 HRK
100 ISK5.06648 HRK
250 ISK12.66620 HRK
500 ISK25.33240 HRK
1000 ISK50.66480 HRK
2000 ISK101.32960 HRK
5000 ISK253.32400 HRK
10000 ISK506.64800 HRK