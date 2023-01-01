لمبيرة هندوراسية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HNL إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
3369.52 btn

1.00000 HNL = 3.36952 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.065588.5841.437891.661860.964118.321
1GBP1.1525411.22795102.091.657121.915231.1111621.1142
1USD0.938550.814365183.13841.34951.55970.904917.1947
1INR0.01128870.00979530.012028110.0162320.01876030.01088430.20682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / نغولتروم بوتاني
1 HNL3.36952 BTN
5 HNL16.84760 BTN
10 HNL33.69520 BTN
20 HNL67.39040 BTN
50 HNL168.47600 BTN
100 HNL336.95200 BTN
250 HNL842.38000 BTN
500 HNL1684.76000 BTN
1000 HNL3369.52000 BTN
2000 HNL6739.04000 BTN
5000 HNL16847.60000 BTN
10000 HNL33695.20000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لامبيرا هندوراسي
1 BTN0.29678 HNL
5 BTN1.48389 HNL
10 BTN2.96778 HNL
20 BTN5.93556 HNL
50 BTN14.83890 HNL
100 BTN29.67780 HNL
250 BTN74.19450 HNL
500 BTN148.38900 HNL
1000 BTN296.77800 HNL
2000 BTN593.55600 HNL
5000 BTN1483.89000 HNL
10000 BTN2967.78000 HNL