سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى Zmw
هل تبحث عن أسعار صرف HKD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة هونج كونج دولار السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة هونج كونج دولار عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف هونج كونج دولار إلى إلى Zmw
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HKD إلى ZMW
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|2.4051
|الأدنى
|2.3925
|المتوسط
|2.3987
|التغيير
|-0.01%
يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى Zmw حاليًا 2.39251 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.255% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.121% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 2.41252 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.3871 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.530%.
HKD إلى ZMW مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert هونج كونج دولار to كواشا زامبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HKD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZMW كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert هونج كونج دولار to كواشا زامبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HKD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZMW كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.