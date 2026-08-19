سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى Zmw حاليًا 2.39251 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.255% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.121% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 2.41252 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.3871 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.530%.