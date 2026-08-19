سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 2.06823 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.302% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 2.07461 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.04915 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.394%.