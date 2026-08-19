سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 15.1094 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.056% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 15.1546 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 15.0986 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.269%.