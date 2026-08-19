سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 3338.01 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.016% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.316% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 3341.45 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3318.13 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.311%.