سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 475.442 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.193% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.300% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 475.502 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 472.748 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.209%.