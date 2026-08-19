سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 5.66737 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.196% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.283% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 5.68363 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 5.65933 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.133%.