سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 0.857105 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.126% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.002% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 0.857197 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.855616 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.117%.