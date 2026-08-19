سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.296645 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.133% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.438% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.301749 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.295769 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.413%.