سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى المانات التركمانية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى المانات التركمانية حاليًا 0.446244 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.052% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى المانات التركمانية بين أعلى مستوى 0.446283 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.445999 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.