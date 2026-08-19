سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 2.06749 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.220% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.265% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 2.07432 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.04924 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.395%.