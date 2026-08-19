سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 1.02373 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.011% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.103% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 1.025 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.02106 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.367%.