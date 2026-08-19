سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 187.544 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.134% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.185% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 187.544 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 187.129 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.125%.