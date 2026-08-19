سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى القانون الروماني حاليًا 0.576638 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.144% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.376% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 0.57991 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.575489 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.140%.