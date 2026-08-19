سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 766.768 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.863% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 770.072 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 760.211 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.533%.