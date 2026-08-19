سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 35.3921 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.047% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 35.4101 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 35.3773 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.089%.