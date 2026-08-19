سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.56493 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.298% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.079% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.56499 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.563153 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.304%.