سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى البالبو البنمي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البالبو البنمي حاليًا 0.127505 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.057% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البالبو البنمي بين أعلى مستوى 0.12751 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.127428 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.