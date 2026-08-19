سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 177.943 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.080% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.055% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 178.137 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 177.405 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.299%.