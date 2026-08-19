سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 2.17271 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.062% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 2.17712 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2.16441 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.214%.