سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 457.976 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.052% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 458.014 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 457.722 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.