سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 548.85 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.357% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 549.052 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 546.78 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.327%.