سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 1.18535 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.026% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.026% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 1.18824 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.18022 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.238%.