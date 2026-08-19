سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الين الياباني حاليًا 20.3069 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.275% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.016% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 20.363 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 20.2369 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.195%.