سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 3.42742 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.057% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.103% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 3.42764 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 3.41863 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.155%.