سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي حاليًا 0.972245 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.071% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي بين أعلى مستوى 0.972379 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.971276 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.035%.