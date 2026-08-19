سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي
هل تبحث عن أسعار صرف HKD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة هونج كونج دولار السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة هونج كونج دولار عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HKD إلى GTQ
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.9722
|الأدنى
|0.9717
|المتوسط
|0.9720
|التغيير
|0.06%
يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي حاليًا 0.972245 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.071% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الكيتزال الغواتيمالي بين أعلى مستوى 0.972379 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.971276 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.035%.
HKD إلى GTQ مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert هونج كونج دولار to كتزال غواتيمالي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HKD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert هونج كونج دولار to كتزال غواتيمالي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HKD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.