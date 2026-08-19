سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 20.4949 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.116% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.529% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 20.5412 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 20.3864 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.364%.