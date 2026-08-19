سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 22.6952 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.011% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.055% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 22.6991 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 22.6087 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.381%.