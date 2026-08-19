سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة حاليًا 0.254975 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.043% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة بين أعلى مستوى 0.255019 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.254857 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.