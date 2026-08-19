سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 1.80576 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.219% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.107% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 1.80604 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.7361 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 3.532%.