سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدينار البحريني

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدينار البحريني حاليًا 0.0480638 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.007% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.026% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدينار البحريني بين أعلى مستوى 0.0480711 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0480417 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.