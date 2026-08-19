سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.216712 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.216861 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.216596 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.067%.