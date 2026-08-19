سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الدولار الأسترالي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدولار الأسترالي حاليًا 0.180293 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.416% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.106% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الدولار الأسترالي بين أعلى مستوى 0.180825 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.17887 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.251%.