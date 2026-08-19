سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي حاليًا 0.228201 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.007% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.036% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى غيلدر الأنتيل الهولندي بين أعلى مستوى 0.228242 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.228097 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.021%.