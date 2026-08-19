سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الإمارات العربية المتحدة

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الإمارات العربية المتحدة حاليًا 0.46824 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.035% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الإمارات العربية المتحدة بين أعلى مستوى 0.468306 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.467999 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.022%.