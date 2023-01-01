جنيه جبل طارق إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GIP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٠٢٬٣٧٤ btn

1.00000 GIP = 102.37400 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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GIP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.063388.34641.436841.661670.962918.2277
1GBP1.1530711.22605101.8691.656761.9161.1102921.0177
1USD0.940450.815627183.0871.35131.562740.905617.1426
1INR0.01131910.009816550.012035610.01626370.01880850.01089940.206321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / نغولتروم بوتاني
1 GIP102.37400 BTN
5 GIP511.87000 BTN
10 GIP1023.74000 BTN
20 GIP2047.48000 BTN
50 GIP5118.70000 BTN
100 GIP10237.40000 BTN
250 GIP25593.50000 BTN
500 GIP51187.00000 BTN
1000 GIP102374.00000 BTN
2000 GIP204748.00000 BTN
5000 GIP511870.00000 BTN
10000 GIP1023740.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه جبل طارق
1 BTN0.00977 GIP
5 BTN0.04884 GIP
10 BTN0.09768 GIP
20 BTN0.19536 GIP
50 BTN0.48840 GIP
100 BTN0.97681 GIP
250 BTN2.44203 GIP
500 BTN4.88405 GIP
1000 BTN9.76810 GIP
2000 BTN19.53620 GIP
5000 BTN48.84050 GIP
10000 BTN97.68100 GIP