سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 9.34621 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.380% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.884% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 9.4789 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 8.81047 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.063%.