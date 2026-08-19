سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى أوزبكستان SOMS
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سجل أسعار صرف سيدي الغاني إلى إلى أوزبكستان SOMS
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GHS إلى UZS
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|1,089.7200
|الأدنى
|1,063.7800
|المتوسط
|1,081.7257
|التغيير
|1.01%
يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 1074.56 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.357% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.949% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 1093.63 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 1012.43 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.
GHS إلى UZS مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert سيدي الغاني to سوم أوزبكستاني
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اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر UZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert سيدي الغاني to سوم أوزبكستاني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GHS كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر UZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.