سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 337.329 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.081% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.278% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 340.512 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 316.843 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.215%.