سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 1.47044 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.379% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.557% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 1.48475 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 1.37663 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.248%.