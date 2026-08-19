سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 0.115793 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.307% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 0.117353 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.108953 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.098%.