سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 9.18419 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.315% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.940% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 9.30321 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 8.65223 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.067%.