سيدي غاني إلى ليو روماني

تحويل GHS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٤١٦٫٩٧ ron

1.00000 GHS = 0.41697 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 11:58 UTC
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GHS إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0634588.35191.437151.661640.962818.2105
1GBP1.153411.2267101.9151.657761.916721.110521.006
1USD0.940350.815195183.08041.35141.56250.905317.124
1INR0.01131840.009812120.012036510.01626620.01880710.01089670.206114

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Romanian Leu
1 GHS0.41697 RON
5 GHS2.08486 RON
10 GHS4.16971 RON
20 GHS8.33942 RON
50 GHS20.84855 RON
100 GHS41.69710 RON
250 GHS104.24275 RON
500 GHS208.48550 RON
1000 GHS416.97100 RON
2000 GHS833.94200 RON
5000 GHS2084.85500 RON
10000 GHS4169.71000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Ghanaian Cedi
1 RON2.39825 GHS
5 RON11.99125 GHS
10 RON23.98250 GHS
20 RON47.96500 GHS
50 RON119.91250 GHS
100 RON239.82500 GHS
250 RON599.56250 GHS
500 RON1199.12500 GHS
1000 RON2398.25000 GHS
2000 RON4796.50000 GHS
5000 RON11991.25000 GHS
10000 RON23982.50000 GHS