سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.330287 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.334% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.316% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.334436 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.310119 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.