سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.400986 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.161% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.121% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.406393 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.377193 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.