سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 3.63269 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.319% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.394% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 3.67408 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 3.40836 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.