سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 4.81145 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.262% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.979% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 4.87569 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 4.532 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.121%.